Świat Giorgia Meloni pobiła rekord. Rządzi najdłużej w historii Włoch Jakub Loska |

Gabinet Giorgii Meloni pobił rekord. Rządzi najdłużej w historii kraju Źródło wideo: "Fakty o Świecie" TVN24BiŚ, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

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"Bardziej stabilny rząd, silniejsze Włochy" - to hasło uroczystych obchodów rekordowego sprawowania władzy przez rząd centroprawicy, zorganizowanych przez macierzyste ugrupowanie Meloni - Bracia Włosi - w porcie w Apulii na południu Włoch.

W wystąpieniu Meloni powiedziała do polityków swej partii oraz kilku tysięcy zwolenników, że "najbardziej stabilny rząd nie musi być wcale również najbardziej kompetentny". - Najbardziej stabilny rząd to po prostu taki, który miał więcej czasu niż inne rządy, aby zostać ocenionym, a tym osądem jesteście wy razem z milionami Włochów, którzy wciąż są po naszej stronie - dodała.

- Z tego powinniśmy być dumni. Nie z tego, że rządzimy już od 1413 dni, lecz z tego, że cieszymy się większym poparciem niż mieliśmy pierwszego dnia - powiedziała premier.

Meloni o polityce migracyjnej kraju

Dodała też, że "stabilność jest pierwszą wielką reformą". - Włochy przestały być państwem, które w Europie znajduje się pod szczególnym nadzorem. Byliśmy tymi, którzy bez przerwy zmieniali rządy. Przy międzynarodowych stołach nasi zagraniczni rozmówcy pytali: a jak długo tym razem to potrwa? - przypomniała Meloni.

Oceniła, że "jej rząd utrzymał porządek w finansach publicznych i zrobił to dlatego, że jesteśmy prawdziwymi patriotami, całe lata świetlne od tych, którzy doprowadzili finanse państwa do ruiny".

Nawiązując do zaostrzenia polityki migracyjnej rządu, oświadczyła: - Mówili, że nasze propozycje dotyczące zarządzania migracją są nie do przyjęcia, że nie mieszczą się w ramach europejskiej kultury prawnej. Ogłaszam, że dziś te stanowiska są już europejskim prawem, są europejską kulturą prawną.

- Przez lata nazywali nas ekstremistami, a potem skopiowali wszystko. Oto co oznacza mieć wpływ w Brukseli, oto co oznacza sprawić, by prawica miała znaczenie - dodała szefowa rządu, który został zaprzysiężony 22 października 2022 roku.

Na rok przed planowanymi wyborami parlamentarnymi Meloni przypomniała, że trzy najdłużej pracujące rządy w historii Włoch utworzyła centroprawica. Na drugim i trzecim miejscu w tym rankingu są dwa gabinety Silvio Berlusconiego.

Meloni na chwilę przerwała swoje wystąpienie i odebrała telefon. Następnie wyjaśniła: - Przepraszam, to była moja córka, dzwoniła trzy razy.