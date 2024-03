Sąd w Brescii we Włoszech zdecydował w piątek o odroczeniu wysłuchania stanowiska obrońców Olindo Romano i Rosy Bazzi, skazanych w 2008 roku na karę dożywotniego więzienia za zamordowanie czwórki swoich sąsiadów. O odroczenie zawnioskowali sami obrońcy, chcący "w odpowiedni sposób przygotować" się do sprawy. Prokuratura mówi o "kaskadzie dowodów" przeciwko skazanym. Pełnomocnicy złożyli wcześniej wnioski o powtórzenie procesu w ich sprawie, wskazując na nieprawidłowości podczas śledztwa.

Małżeństwo po długim przesłuchaniu przyznało się do popełnienia tej zbrodni. "Z nagrań rozmów w komisariacie wiemy, że Olindo oświadczył żonie, iż 'chce już skończyć tę całą historię' i weźmie winę na siebie. Chwilę po tym, jak przekazał jej to w cztery oczy, karabinierzy wezwali ją na przesłuchanie. Rosa, chcąc chronić męża, zanim ten przyzna się do wszystkiego, wyznała, że to ona zabiła" - wyjaśniał w 2011 roku obrońca pary Fabio Schembri w wywiadzie dla Radio Padania Libera. Kiedy chwilę później funkcjonariusze przesłuchali Olinda, przedstawił dokładnie odwrotną wersję wydarzeń. Dopiero po kilku przesłuchaniach małżeństwo zeznało, że działali wspólnie i w porozumieniu.