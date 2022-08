"Rosyjska agentka w NATO we Włoszech". Wyniki śledztwa dziennikarskiego

Śledztwo w sprawie rosyjskiej operacji we Włoszech

Grupa dziennikarzy zrekonstruowała tajną misję 30-latki, urodzonej w Peru córki Niemca. Kobieta, jak ustalili, zdołała przeniknąć do personelu bazy NATO i VI floty USA. Do Włoch wjechała z rosyjskim paszportem, który "należy do tej samej serii specjalnej wykorzystywanej przez GRU, czyli wywiad wojskowy na rozkazach Kremla" - podkreślono. "A potem odleciała do Moskwy" - dodaje dziennik.