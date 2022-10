Partner Giorgii Meloni: nie przeprowadzimy się do siedziby premiera. "Na szczęście mamy dom"

Ze względu na naszą córkę nie przeprowadzimy się do Kancelarii Premiera w Rzymie - powiedział partner nowej szefowej włoskiego rządu Giorgii Meloni, dziennikarz Andrea Giambruno. Sześcioletnia, odświętnie ubrana Ginevra siedziała w pierwszym rządzie podczas sobotniego zaprzysiężenia rządu pod kierownictwem jej mamy.

Andrea Giambruno, który jest dziennikarzem telewizji Silvio Berlusconiego Mediaset, w rozmowie z agencją Adnkronos podkreślił, że zaprzysiężenie rządu wyznaczyło "epokową zmianę". Tak odniósł się do mianowania pierwszej w historii Włoch kobiety na urząd premiera.

Ginevra "była bardzo dzielna"

Mówiąc o córce, partner Giorgii Meloni ocenił, że podczas zaprzysiężenia rządu w Pałacu Prezydenckim Ginevra "była bardzo dzielna". - Na początku była zawstydzona, nie jest przyzwyczajona do takiego otoczenia - przyznał. - Wywołała ogromne zainteresowanie ze strony dziennikarzy, fotografów, a ona była przejęta z powodu mamy - dodał. Nazwał Meloni "supermamą.

Przekazał, że po zaprzysiężeniu rządu cała trójka pojechała do szkoły Ginevry na obchody święta dziadków.

"Na szczęście mamy dom"

Jak zaznaczył, priorytetem jest ochrona córki i dlatego rodzina Giambruno-Meloni nie przeprowadzi się do apartamentu w Palazzo Chigi, czyli Kancelarii Premiera.

- Chcemy wychować ją w najbardziej naturalny sposób, by nasza córka dorastała w spokoju, daleko od sytuacji, która oznaczałaby rozdzielenie jej z rówieśnikami - wyjaśnił życiowy partner premier Włoch. - Na szczęście mamy dom - stwierdził.

Powiedział, że "teraz Ginevra jest pogodna, a tym, co liczy się najbardziej, jest to, by zachować tę pogodę ducha".