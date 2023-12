Rodzice skazani za zabójstwo własnej córki. 18-latka miała odmówić ślubu z kuzynem  

Sąd we Włoszech skazał we wtorek małżonków z Pakistanu na karę dożywotniego pozbawienia wolności za udział w morderstwie ich córki, Saman Abbas. W związku ze sprawą wyrok usłyszał również wuj dziewczyny. Jak podano zabójstwo mogło być tzw. zabójstwem honorowym, powodowanym odmową 18-latki, która nie chciała zawarcia zaaranżowanego przez krewnych małżeństwa.

Sąd: rodzice Saman Abbas współwinnymi śmierci córki

Saman Abbas od lat mieszkała wraz z rodziną we włoskiej miejscowości Novellara. Gdy zaczęła spotykać się tam z niespokrewnionym z rodziną Pakistańczykiem, a zdjęcia całującej się pary udostępniono w mediach społecznościowych, rodzice Abbas mieli wpaść we wściekłość. Zgodnie z ustaleniami śledczych, po odkryciu związku córki rodzice mieli zacząć naciskać na nastolatkę, by ta wróciła do rodzinnego Pakistanu i wyszła za mąż za jednego z kuzynów. Ich propozycja spotkała się z odmową 18-latki – relacjonuje włoski portal Il Post.