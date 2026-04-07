Zatrzymanie włoskiego mafiozy Roberto Mazzarelli

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak potwierdziła w weekend włoska policja, do zatrzymania doszło w piątek w luksusowej willi w miejscowości Vietri sul Mare na Wybrzeżu Amalfitańskim. Roberto Mazzarella przebywał tam ze swoją żoną i dwójką dzieci. Według policji mężczyzna nie stawiał oporu.

Policja opublikowała nagranie z operacji. Widać na nim uzbrojonych funkcjonariuszy, wkraczających do willi. Jak przekazano, na miejscu znaleziono m.in. luksusowe zegarki, około 20 tys. euro w gotówce, fałszywe dokumenty i telefony komórkowe.

Catturato dai #Carabinieri di Napoli Roberto Mazzarella, capo dell’omonimo clan, inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’Interno. Si nascondeva in una villa di pregio della costiera amalfitana

— Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) April 4, 2026

Kim jest Roberto Mazzarella

48-letni Mazzarella był poszukiwany w związku z oskarżeniem o popełnienie morderstwa, do którego doszło w 2000 roku w centrum Neapolu. Ukrywał się przed organami ścigania od ponad roku, kiedy w styczniu 2025 roku wydano nakaz jego aresztowania. Według włoskiej agencji Ansa przebywał w willi pod fałszywym nazwiskiem.

Był przywódcą klanu Mazzarella należącego do Camorry, neapolitańskiej organizacji przestępczej, który kontroluje znaczną część przemytu i handlu narkotykami w Neapolu, a także zajmuje się fałszowaniem pieniędzy. Roberto Mazzarella uważany jest za jednego z najbardziej niebezpiecznych włoskich przestępców, był czwarty na liście najbardziej niebezpiecznych uciekinierów włoskiego resortu spraw wewnętrznych.

Premier Włoch Giorgia Meloni pogratulowała policjantom schwytania przestępcy. "To poważny cios dla Camorry i jasny sygnał: państwo jest tutaj i nie ustąpi" - napisała.

Neapol na tle Wezuwiusza