Rezydencja Berlusconiego

Media przypominają, że za zagranicznymi dziennikarzami, którzy obejmą teraz rezydencję, sam Berlusconi nie przepadał. Podczas pierwszej i jedynej konferencji prasowej, jaką zorganizował dla stowarzyszenia - a było to w 1993 roku - nazwał ich "komunistami", przypomina brytyjski "Guardian". Z faktu, że teraz zagraniczni dziennikarze wprowadzą się do jego rezydencji, zażartowała premier Włoch Giorgia Meloni. - Nie wiem, co by sobie stamtąd pomyślał (...) o tej "bandzie komunistów", jak by to powiedział, która się wprowadza do Palazzo Grazioli - mówiła podczas nieformalnego obiadu z przedstawicielami stowarzyszenia dziennikarzy.