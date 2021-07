Reuters: papież opuścił klinikę Gemelli

Wiadomość o powrocie papieża do Watykanu jako pierwsza podała włoska agencja Ansa. Agencja Reutera relacjonowała z kolei, że oczekujący przed szpitalem fotoreporterzy tuż przed godziną 11 widzieli dwa samochody eskortowane przez watykańską ochronę i wyjeżdżające z kliniki. Jeden z nich miał zaciemnione szyby. Chwilę wcześniej personel szpitala włożył wózek inwalidzki do bagażnika jednego z pojazdów. Później agencja Reutera zacytowała świadka, który widział, jak papież wysiadał z samochodu, gdy ten przejechał bramy Watykanu.

W poniedziałek Watykan zapowiadał możliwie najszybszy powrót Franciszka do Watykanu. We wtorek dyrektor biura prasowego Matteo Bruni poinformował, że "Ojciec Święty kontynuuje przewidzianą kurację i rehabilitację, co pozwoli mu jak najszybciej wrócić do Watykanu". Włoskie media relacjonowały, że papież może opuścić klinikę w środę lub w czwartek.