We wrześniu świętowali 63 lata małżeństwa, zmarli w niedzielę. Najpierw ona, godzinę później on

83-letnia Olga i 82-letni Vincenzo Molino żyli we dwoje, w mieszkaniu w Sesto San Giovanni, tuż pod Mediolanem. Do szpitala w miejscowości Monza trafili 11 listopada, oboje z wysoką gorączką. Jak wynika z relacji ich wnuczki, czuli się źle już od kilku dni.

Jak twierdzi wnuczka, małżeństwo starało się w ostatnim czasie dostosować do wszystkich obowiązujących w kraju obostrzeń. W regionie Lombardia, gdzie żyli, liczba zakażeń od początku października gwałtownie wzrosła. - Byli bardzo ostrożni, cały czas siedzieli w domu. Dziadek tylko czasem wychodził do apteki - opowiada kobieta.

Według najnowszych danych, pochodzących z wtorku, we Włoszech zmarło w ciągu ostatniej doby 731 osób chorujących na COVID-19 . To najwięcej od kwietnia. Potwierdzono też ponad 32 tysiące nowych zakażeń. Liczba pacjentów na intensywnej terapii wzrosła do 3612. Łącznie we włoskich szpitalach przebywa ponad 36 tysięcy chorych zakażonych koronawirusem.