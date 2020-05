Marzeniem pana Nino było zobaczyć morze. Ratownicy je spełnili

Zabiegu nie było, była wycieczka nad morze

- Pan Nino, mężczyzna ze zdjęcia, to pacjent onkologiczny. Ma około 70 lat i zawozimy go zawsze do szpitala na różne wizyty, radioterapie, tomografie - tłumaczy w rozmowie z "Corriere della Sera" Andrea Guglielmino, przedstawiciel lokalnych władz Mascalucii. - W zeszłą sobotę, jak zwykle, zawieźliśmy go do szpitala na radioterapię, ale placówka zapomniała zarezerwować termin na jego zabieg. Nasza ekipa pomyślała więc, że zamiast od razu odwieźć go do domu, pozwoli mu pooddychać trochę morską bryzą - dodaje.