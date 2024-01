Przywiózł nieżyjącą żonę do szpitala, został aresztowany pod zarzutem morderstwa

Giulio Camilli, 73-latek z Sant'Oreste we Włoszech, został aresztowany pod zarzutem morderstwa swojej 71-letniej żony Rosy D'Ascenzo. Mężczyzna przywiózł nieżyjącą małżonkę do szpitala w miejscowości Civita Castellana. Utrzymywał, że kobieta spadła ze schodów. Obrażenia nie odpowiadały jednak przedstawionej wersji wydarzeń - informują włoskie media.

W noworoczny wieczór do szpitala w Civita Castellana we Włoszech 73-letni mężczyzna przywiózł 71-letnią zmarłą kobietę. Zgodnie z jego relacją żona miała spaść ze schodów w wyniku choroby.

Lekarze zawiadomili policję

Charakter stwierdzonych na ciele 71-letniej Rosy D'Ascenzo obrażeń oraz fakt, iż nie korespondowały one z opisem zdarzeń, jaki przedstawił mąż kobiety, sprawiły, że lekarze z Civita Castellana zawiadomili policję. Karabinierzy wszczęli śledztwo. Pozyskane przez funkcjonariuszy w domu małżeństwa materiały dowodowe doprowadziły do aresztowania 73-letniego Giulia Camilliego. Usłyszał on zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem - przekazał portal stacji Rai News.