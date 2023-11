W domu było piekło, trzy siostry wybiegły na balkon. "Chodźcie, chodźcie, tu jesteśmy"

Pijany bił, kopał i ciągnął żonę za włosy. - Ośmiolatka, ich najmłodsza córka, wybrała na telefonie numer alarmowy i podała aparat matce - relacjonuje policjant. W oczekiwaniu na patrol wezwany do agresywnego mężczyzny, który znęcał się nad kobietą w miejscowości Reggio di Calabria we Włoszech, trzy córki pary wybiegły na balkon i wzywały pomocy.

"Tu jesteśmy!"

Wściekły 47-latek miał po tym rzucić się na żonę z pięściami, bić ją i kopać. - Robił to w obecności córek, dwunastolatki, dziesięciolatki i ośmiolatki. Ich najmłodsza córka, widząc, jak ojciec po raz kolejny atakuje matkę, wybrała na telefonie numer alarmowy 113 (numer alarmowy policji we Włoszech-red.) i podała jej aparat, by ta wezwała pomocy - opisuje policjant.