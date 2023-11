Na północy "morderstwo z użyciem kija do krykieta". Na południu złowrogi telefon na numer alarmowy

66-letni mieszkaniec prowincji Parmy pobił swoją żonę kijem do krykieta, kobieta nie żyje. "Śmierć wstrząsnęła mieszkańcami miejscowości, wydarzyła się niedługo po tym, jak na pobliski plac wyszły tysiące protestujących ludzi" - pisze dziennikarz włoskiego "Corriere della Sera". Tego samego dnia 50-latek z Apulii zadzwonił na policję i przyznał, że właśnie zamordował żonę. Ranił ją nożem na oczach ich dwóch synów. Włoskie media podkreślają, że do obu tragedii doszło dwa dni po ogólnokrajowych protestach przeciwko przemocy wobec kobiet.

Funkcjonariuszka usłyszała wrzaski

Do pierwszego z nich doszło we wtorek rano w Salsomaggiore, w prowincji Parmy. "Brutalne morderstwo z użyciem kija do krykieta" - informuje dziennik "La Repubblica". 67-latka została napadnięta przez swojego męża po tym, jak rano wybuchła między nimi kłótnia. Wrzaski i wołanie o pomoc dobiegające z kamienicy usłyszała karabinierka po służbie. Natychmiast ruszyła na miejsce.

- Mieszkanie miało na wpół otwarte drzwi, zobaczyłam, że kobieta leży na ziemi, weszłam, żeby jej pomóc. Mężczyzna miał w ręku drewniany kij, dalej ją bił, odciągnęłam go od niej - opisała Noemi Schiraldi w rozmowie z dziennikarzem portalu Fanpage. Funkcjonariuszka wezwała posiłki, 67-latek został zatrzymany i przewieziony do aresztu. Pomoc dla kobiety przyszła zbyt późno, jej życia nie udało się już uratować.

"Kobiety, podnieście głos" - pisała przed śmiercią

"Dwa dni przed śmiercią kobieta opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym napisała: 'Wystarczy utożsamić się z drugim człowiekiem, by nie robić nikomu nic złego, ale to zbyt wiele dla kogoś, kto żyje dla samego siebie. Kobiety, podnieście głos'" - cytuje dziennik "Corriere della Sera".

Fala protestów

22-letni Filippo T. przebywa w areszcie w Weronie. Przyznał się do zbrodni, ale odmówił składania wyjaśnień. Przedstawił jedynie oświadczenie, w którym przyznaje, że "jest przybity tym, co zrobił i nie chce uciekać od odpowiedzialności" oraz "stara się poukładać w swojej pamięci to, co wydarzyło się tamtej nocy" - cytuje "Corriere della Sera".