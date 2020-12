Giulio wyszedł i zaginął, jego okaleczone ciało znaleziono w rowie. Cztery nazwiska podejrzanych w sprawie sprzed lat

Decyzja włoskiej prokuratury o zakończeniu dochodzenia zapadła kilka dni po tym, jak władze Egiptu ogłosiły, że tymczasowo zawieszają swoje śledztwo w sprawie zabójstwa Regeniego, tłumacząc to wątpliwościami co do dowodów zebranych przez stronę włoską. Śledczy z obydwu państw współpracowali w kwestii wyjaśnienia morderstwa, jednak jak podała w ubiegłym roku Agencja Reutera, Włosi ze względu na opieszałość Egipcjan postanowili kontynuować dochodzenie na własną rękę.