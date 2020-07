Nawet sześć lat więzienia za przemoc wobec osób LGBT. Projekt ustawy we włoskim parlamencie

Karę więzienia do sześciu lat za przemoc oraz do półtora roku za dyskryminację osób homoseksualnych i transseksualnych przewiduje projekt ustawy, który trafił do włoskiego parlamentu. Wśród kar dodatkowych jest między innymi sześć tysięcy euro grzywny. We Włoszech odbyły się pikiety zwolenników i przeciwników nowego prawa.