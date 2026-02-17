Próba porwania dziecka w supermarkecie. Policja pokazała nagranie

Bergamo, Włochy. Próba porwania dziecka w supermarkecie Źródło: ENEX

Na nagraniu zarejestrowanym 14 lutego widać, jak matka wychodzi z supermarketu z dzieckiem, trzymając je za rękę, a jego ojciec pcha wózek sklepowy z zakupami. Tuż przed automatycznymi drzwiami do dziecka podbiega mężczyzna w bluzie z kapturem, usiłując zabrać je matce. Dochodzi do szarpaniny. Z nagrania można wywnioskować, że świadkowie zdarzenia ruszają na pomoc rodzinie.

Policja zatrzymała mężczyznę, któremu postawiono zarzuty usiłowania porwania i napaści. To 37-letni Rumun w kryzysie bezdomności, wcześniej niekarany. Poszkodowane dziecko to półtoraroczna dziewczynka, która doznała złamania kości udowej - wynika z informacji przekazanych przez policję.

Marco Cadeddu z miejscowej policji pochwalił świadków, którzy "interweniowali, aby chronić dziecko i jego matkę". Jak przyznał w "La Repubblica", jest "głęboko poruszony" tym, co się stało.

Próba porwania w sklepie. "Ułamek sekundy"

Włoski dziennik przytacza wypowiedzi rodziców dziecka, którzy dzień po zdarzeniu wciąż byli "przerażeni" sytuacją w sklepie. Według ojca dziewczynki, wszystko wydarzyło się w "ułamku sekundy". - Myślałem, że mężczyzna po prostu kuca, żeby zawiązać sznurowadła - powiedział. Matka dziecka twierdzi, że zadziałała instynktownie. - Widok córki w niebezpieczeństwie był trudny do zniesienia, ale interwencja natychmiastowa - podkreśliła.

Burmistrzyni Bergamo Elena Carnevali określiła sprawę jako "niezwykle poważną" i stwierdziła, że wpisuje się ona w szerszy kontekst rosnącej liczby "sytuacji zagrożenia społecznego" w mieście.

