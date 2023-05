Wołodymyr Zełenski w Rzymie. W stolicy Włoch spotka się z papieżem Franciszkiem

Wołodymyr Zełenski w Rzymie

Watykan nie potwierdził tej audiencji i nie przekazał dziennikarzom informacji na jej temat, ograniczając się do wyjaśnienia, że jest ona możliwa w sobotę. Niemal pewne jest - zaznaczają komentatorzy - że prezydent zaprosi papieża do Kijowa.

W stolicy Włoch obowiązują podniesione do najwyższego poziomu środki bezpieczeństwa. Dla Zełenskiego to powrót do Rzymu po ponad trzech latach. Wizytę we Włoszech i w Watykanie złożył w lutym 2020 roku, na kilka tygodni przed wybuchem pandemii COVID-19.