Wołodymyr Zełenski w Rzymie. Spotkanie się z papieżem, pierwszy raz od wybuchu wojny w Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Rzymu. Po południu udał się do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem - pierwsze od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przed prawie 15 miesiącami. Od momentu wybuchu wojny rozmawiali dwa razy przez telefon. Wcześniej szef ukraińskiego rządu rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni oraz z prezydentem Sergio Mattarellą.

O swoim pobycie w Rzymie Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze. "To ważna wizyta dla zbliżającego się zwycięstwa Ukrainy" - napisał.

Prezydent Zełenski przyleciał samolotem włoskiego lotnictwa wojskowego z Rzeszowa. Maszyna wylądowała po godzinie 10 na rzymskim lotnisku Ciampino, gdzie przywitał go szef MSZ Włoch Antonio Tajani.

"Ponawiamy nasze zaangażowanie u boku narodu ukraińskiego, w obronie wolności i demokracji" - napisał Tajani na Twitterze.

Wołodymyr Zełenski w Rzymie zelenskiy_official/INSTAGRAM

Spotkanie z prezydentem Włoch. "Naszym zwycięstwem jest pokój"

Wołodymyr Zełenski pojechał najpierw do hotelu koło parku Villa Borghese. Około południa przybył do Pałacu Prezydenckiego na Kwirynale, gdzie prezydent Włoch zapewnił go: - Stoimy całkowicie u waszego boku.

Jak podała Ansa, ukraiński prezydent powiedział Mattarelli w Pałacu na Kwirynale, że przybył do Rzymu, by podziękować Włochom. - Chciałbym objąć wszystkich Włochów, każdego po kolei za wsparcie, jakie jest nam stale udzielane na wszystkich poziomach - powiedział Zelenski. Zaznaczył zarazem, że wsparcie to nie zmieniło się wraz ze zmianą rządów we Włoszech.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą PAP/EPA/QUIRINAL PALACE PRESS OFFICE HANDOUT

- Mamy z Włochami wspólne wartości. Jesteśmy za pokojem, naszym zwycięstwem jest pokój. Jesteśmy otwarci na każdy międzynarodowy wkład, ale wojny doświadczamy na naszym terytorium, a pokój musi przewidywać sprawiedliwość na naszym obszarze - oświadczył Zełenski.

Matarella potwierdził "pełne poparcie Włoch dla Ukrainy w wymiarze pomocy wojskowej, finansowej, humanitarnej i w odbudowie, w krótkim i długim terminie". - Stawką są nie tylko niepodległość i integralność terytorialna Ukrainy, ale także wolność narodów i porządek międzynarodowy - wskazał włoski prezydent. Dodał też, że "pokój, nad którym wszyscy pracujemy, musi przywrócić sprawiedliwość i prawo międzynarodowe. Musi być pokojem prawdziwym, a nie kapitulacją".

Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą PAP/EPA/QUIRINAL PALACE PRESS OFFICE HANDOUT

Według źródeł w Pałacu Prezydenckim tematem rozmów przywódców obu krajów były też sankcje na Rosję, sprawa elektrowni atomowej w Zaporożu, walka z fake newsami, konieczność bardziej sprawnych działań w wymiarze europejskim oraz kwestia uprowadzania ukraińskich dzieci do Rosji, którą Mattarella nazwał "wstrząsającą i haniebną praktyką". Prezydent Włoch uznał też za "historyczną" decyzję Unii Europejskiej o rozpoczęciu procesu integracji z Ukrainą.

Rozmowy z szefową rządu i Radą Ministrów

Po rozmowach z prezydentem Włoch, około godziny 13 Wołodymyr Zełenski udał się na spotkanie z premier Giorgią Meloni do Palazzo Chigi. Tam odbył się roboczy obiad z szefową włoskiego rządu, a następnie rozmowy z innymi przedstawicielami Rady Ministrów.

Zełenski i Meloni spotykają się ponownie po niespełna trzech miesiącach. W lutym szefowa włoskiego rządu była w Kijowie.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Giorgią Meloni PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Giorgią Meloni PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Audiencja u papieża

Największe zainteresowanie budzi jednak pierwsze od wybuchu wojny spotkanie ukraińskiego prezydenta i papieża Franciszka, które rozpoczęło się około godziny 16. Prezydent Zełenski przybył ponownie do Watykanu po ponad trzech latach. Na pierwszej audiencji, niespełna rok po zaprzysiężeniu na urząd szefa państwa, był w lutym 2020 roku.

Oczekuje się, że prezydent ponowi zaproszenie dla papieża, by odwiedził jego kraj. Do tego przełomowego spotkania dochodzi w kluczowym momencie, w związku z przewidywaną ukraińską kontrofensywą w niedługim czasie.

Niespełna dwa tygodnie temu Franciszek powiedział dziennikarzom o "misji pokojowej" Stolicy Apostolskiej, zastrzegając, że nie została ona publicznie ogłoszona. Od tamtej pory nic więcej nie wiadomo na ten temat. Od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę papież wypowiedział się na temat tej wojny ponad 120 razy.

W Rzymie obowiązują podniesione do najwyższego poziomu środki bezpieczeństwa PAP/EPA/ANGELO CARCONI

W stolicy Włoch obowiązują podniesione do najwyższego poziomu środki bezpieczeństwa. Dla Zełenskiego to powrót do Rzymu po ponad trzech latach. Wizytę we Włoszech i w Watykanie złożył w lutym 2020 roku, na kilka tygodni przed wybuchem pandemii COVID-19.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft, momo/kab

Źródło: Reuters, PAP