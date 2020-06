Prezydent Włoch obrażany podczas manifestacji w Rzymie. "Te obelgi są niegodne"

W trakcie wtorkowej demonstracji antyrządowej w Rzymie doszło do słownego ataku pod adresem prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Włoscy politycy byli oburzeni incydentem, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o stonowanie nastrojów.

- Mafia zabiła nie tego brata, co trzeba - takie słowa padły podczas popołudniowej kilkusetosobowej manifestacji antyrządowego, populistycznego, prawicowego ruchu, który określa się jako "pomarańczowe kamizelki". Protestuje on przeciwko polityce władz w związku z pandemią COVID-19 i twierdzi, że jest to "światowe oszustwo".