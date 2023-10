Premier Włoch rozstała się z partnerem po jego seksistowskich komentarzach w telewizji

W poście, w którym Meloni poinformowała o zakończeniu związku, polityczka podziękowała mu za spędzony razem czas. "Dziękuję mu za wspaniałe lata, które spędziliśmy razem, za trudności, przez jakie przeszliśmy, i za to, że podarował mi to, co najważniejsze w moim życiu, czyli naszą córkę Ginevrę. Nasze drogi rozeszły się jakiś czas temu i nadszedł czas, by przyjąć to do wiadomości" - podkreśliła szefowa włoskiego rządu.