Włochy. Cztery akcje na morzu, prawie 1000 uratowanych osób

Rządowym komisarzem do spraw kryzysu migracyjnego będzie Valerio Valenti, szef departamentu do spraw wolności obywatelskich i imigracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Będzie on między innymi odpowiedzialny za procedurę przyjmowania migrantów w 14 regionach i dwóch autonomicznych prowincjach Włoch z wyjątkiem Emilii-Romanii, Toskanii, Kampanii i Apulii, rządzonych przez opozycyjną centrolewicę. Te cztery regiony nie zgodziły się na rządowy zarząd komisaryczny dotyczący ich kompetencji - wyjaśniono.