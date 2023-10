Pracownik banku został zwolniony za obrażanie klientów. Sąd nakazał przywrócić go do pracy

Kasjer, który został zwolniony dyscyplinarnie z banku za obrażanie klientów ma zostać przywrócony do pracy, ponieważ według sądu z włoskiej Cremony "pracował w stresogennych warunkach". Sąd nakazał też wypłatę mężczyźnie odszkodowania.

Naganne zachowanie mężczyzny wobec klientów zarejestrowały dwukrotnie kamery monitoringu, zainstalowane w banku i właśnie to było podstawą jego zwolnienia w marcu zeszłego roku.

Sąd w Cremonie w wydanym wyroku stwierdził, że należy anulować tę decyzję i wypłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości zarobków za ostatnich 16 miesięcy - podał dziennik "Corriere della Sera". W uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że zwolnienie było niesłuszne, bo kasjer przez lata pracował w stresogennym środowisku, co miało wpływ na jego reakcje. "Pracownika należy z całą pewnością upomnieć za to, że nie potrafił się kontrolować i okazywał zdenerwowanie w okolicznościach wymagających innego zachowania. To jednak nie może być uznane za słuszną przyczynę zwolnienia" - orzekł sąd. Włoski dziennik wyjaśnił, że kasjer przepracował 28 lat, w tym większość czasu w tym samym banku.