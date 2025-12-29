Restauracje we Włoszech. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Do zdarzenia doszło podczas wesela w jednym z hoteli w Ariano Irpino w prowincji Avellino w południowej części Włoch. O północy tradycyjnie podano tort - został on udekorowany dwiema fontannami tortowymi. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem.

Jak informuje "Il Fatto Quotidiano", wydobywające się z fontanny iskry doprowadziły do zapalenia się zasłon. Ogień rozprzestrzenił się następnie na podwieszany sufit i dekoracje, a w końcu na całe pomieszczenie. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać chwile tuż przed wybuchem pożaru oraz ogień już szalejący w budynku.

Pan młody trafił do szpitala

Włoski dziennik relacjonuje, że zniszczeniu uległo całe lobby eleganckiego hotelu. Ucierpiał sam pan młody, który zabierał się akurat do krojenia tortu. Trafił do szpitala z poparzeniami drugiego stopnia na twarzy i dłoniach. Kolejnego dnia został jednak już z niego wypisany. W zdarzeniu nie ucierpiał nikt inny. Włoskie media relacjonują, że obsługa zdołała w porę ewakuować gości.

Na miejscu pojawiło się ponad stu ratowników medycznych i straż pożarna, która ugasiła ogień - pisze "Vesuvio Live". Śledztwo w sprawie wszczęła lokalna policja.

Mario Bellizzi, dowódca straży pożarnej z Avellino, rozmawiał o przyczynach pożaru z dziennikiem "Il Mattino". - Doszło do nieostrożnego użycia tego rodzaju produktów. Teraz trzeba z pełną dokładnością odtworzyć przebieg zdarzeń. Jasne jest, że jeśli używa się produktu, który wydziela iskry, jest to niebezpieczne i dlatego nie należy tego robić w pomieszczeniach zamkniętych - ocenił.

Podkreślił, że kluczowa była obecność świątecznych dekoracji w sali, które sprzyjały rozprzestrzenianiu się ognia. - Odpalenie wyrobu pirotechnicznego w pobliżu świątecznych ozdób, które są materiałem łatwopalnym, zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju pożaru - przypomniał.