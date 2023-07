Postrzelił mężczyznę przed barem. Kobieta zaatakowała napastnika parasolką

Do napadu na 42-latka, Francesca S., doszło w nocy z 20 na 21 maja. Pomoc wezwała jego 41-letnia partnerka. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce, zastali go leżącego na ziemi na parkingu przed barem przy placu Mazzini w samym centrum Dairago, krwawił. Przetransportowano go karetką do szpitala w Legnano, gdzie przeszedł operację.