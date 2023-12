"Nostalgia za średniowieczem". Poruszenie po słowach senatorki

- Moja matka mi powtarzała - pamiętaj, że możesz robić, co chcesz, ale nigdy nie zapominaj, że twoją pierwszą aspiracją powinno być zostanie matką - powiedziała. Apelowała do włoskich i watykańskich instytucji, by zachęcali młodych ludzi do szybkich małżeństw i zakładania rodzin. Stwierdziła, że należy sprawić, by macierzyństwo było "cool". Mennuni ma 47 lat, jest matką trójki dzieci.