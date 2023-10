Polsko-włoska para młoda uciekła z restauracji i nie zapłaciła za wesele

Polka i Włoch są poszukiwani przez włoskich karabinierów po tym, jak uciekli po swoim weselu koło Frosinone we włoskim regionie Lacjum, nie płacąc rachunku w restauracji. Jak ustalono, małżonkowie polecieli do Niemiec. Nie wyklucza się, że stamtąd pojadą do Polski.