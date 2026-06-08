Świat Polska modelka pobita w biały dzień przez grupę mężczyzn. Uratował ją nieznajomy Oprac. Ewa Żebrowska |

Włoska policja. Wideo archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Włoskie media opisują zdarzenie, do którego doszło w piątkowe popołudnie. 30-letnia Anna Aksamit, Polka, która od września ubiegłego roku mieszka w Mediolanie, została zaatakowana przez grupę młodych mężczyzn na Via Livenza w okolicy Porta Romana około godziny 14.00. Według jej relacji siedmiu lub ośmiu mężczyzn, którzy pili alkohol, nagle zaczęło za nią iść, gdy szła do sklepu.

Jak przekazała dziennikowi "Corriere della Sera", gdy ich zauważyła na ulicy, miała złe przeczucia i chciała ich ominąć. - Ale to nic nie dało. Do tego czasu już obrali mnie za cel - opowiadała. Jak twierdzi, mężczyźni zaczęli ją dotykać i próbowali wykorzystać seksualnie, a gdy stawiła opór, stali się jeszcze bardziej agresywni. - Zaczęli mnie bić po twarzy i brzuchu - relacjonowała, zaznaczając, że z uwagi na szok ciężko jej przywołać szczegóły zdarzenia.

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Interweniował podczas ataku

Atak miał zostać przerwany przez mężczyznę, prawdopodobnie Włocha, którego 30-latka opisuje jako wysokiego i dobrze zbudowanego, nazywając go "bohaterem". Przyciągnięty krzykami młodej kobiety, interweniował, a w czasie gdy doszło do bójki, Polka uciekła.

- Podjął ogromne ryzyko, sam się im przeciwstawiając. Jeśli jestem tu dzisiaj, to dzięki niemu - mówi Aksamit i dodaje, że chciałaby podziękować mężczyźnie. Jego odnalezienie nie jest tylko kwestią okazania wdzięczności, może być też kluczowe dla śledztwa z uwagi na jego zeznania - podkreśla prawnik kobiety, Domenico Musicco. - Mam nadzieję, że (ten mężczyzna - red.) się ujawni.

Trzydziestolatka przyznaje, że niewiele pamięta z uwagi na szok. - Od razu uciekłam - mówiła dziennikowi "Corriere della Sera". Po powrocie do domu płakała przez wiele godzin, na jej twarzy pojawił się krwiak. Adwokat kobiety przekazał, że w okolicy znajdują się dwie kamery i istotne będzie pozyskanie dostępu do nagrań.

Milano, la modella aggredita a Porta Romana: «Circondata e picchiata, stavano per violentarmi. Mi ha salvata un ragazzo, vorrei incontrarlo» https://t.co/Yew2CfSlBA — Corriere della Sera (@Corriere) June 7, 2026 Rozwiń

Przemoc seksualna we Włoszech

Jak podaje dziennik "La Stampa", ten atak wpisuje się w rosnący trend przemocy seksualnej. Według szacunków agencji rządowej ISTAT, w 2025 roku 26,5 procent Włoszek doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony krewnych, przyjaciół, współpracowników, znajomych lub nieznajomych. Około 6,4 miliona (31,9 proc.) Włoszek w wieku od 16 do 75 lat doświadczyło co najmniej jednego przypadku przemocy fizycznej lub seksualnej w swoim życiu (począwszy od 16. roku życia).