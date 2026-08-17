Świat Turystka z Polski uratowała dwóch tonących w jeziorze Como. Podziękował jej burmistrz Oprac. Mikołaj Stępień |

Włochy. Jezioro Como na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: facebook.com/ComuneAbbadiaLariana

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Burmistrz włoskiej miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como Roberto Azzoni podziękował polskiej turystce, która uratowała dwóch tonących mężczyzn - podał lokalny portal Qui Como.

Według Qui Como do zdarzenia doszło 12 sierpnia. Portal zaznaczył, że to, co zdarzyło się nad jeziorem Como, to "przykład odwagi i zimnej krwi". Młoda polska turystka Alicja Klag - podano - "nie wahała się wskoczyć natychmiast do wody, by uratować dwóch tonących mężczyzn" i zdołała wyciągnąć ich obu na brzeg, jeszcze przed przybyciem ekipy ratunkowej.

Polka odbiera od burmistrza Abbadia Lariana dyplom za uratowanie dwóch mężczyzn Źródło zdjęcia: facebook.com/ComuneAbbadiaLariana

Bohaterska akcja Polki nad jeziorem Como

Serwis podkreślił, że interwencja Polki miała decydujące znaczenie. Jeden z uratowanych mężczyzn jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Qui Como podało również, że Klag, która jest instruktorką pływania, uratowała tonących dzięki swojemu doświadczeniu.

Zgodnie z zasadami pierwszej pomocy, jakie można znaleźć m.in. na polskich stronach rządowych, gdy widzi się osobę tonącą, należy jak najszybciej wezwać pomoc i poinformować ratowników. Nie należy jednak wskakiwać do wody, jeśli nie ma się odpowiedniego przygotowania, ponieważ tonąca osoba, w stanie paniki, może wciągnąć ratującego pod wodę.

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