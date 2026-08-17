Turystka z Polski uratowała dwóch tonących w jeziorze Como. Podziękował jej burmistrz
Burmistrz włoskiej miejscowości Abbadia Lariana nad jeziorem Como Roberto Azzoni podziękował polskiej turystce, która uratowała dwóch tonących mężczyzn - podał lokalny portal Qui Como.
Według Qui Como do zdarzenia doszło 12 sierpnia. Portal zaznaczył, że to, co zdarzyło się nad jeziorem Como, to "przykład odwagi i zimnej krwi". Młoda polska turystka Alicja Klag - podano - "nie wahała się wskoczyć natychmiast do wody, by uratować dwóch tonących mężczyzn" i zdołała wyciągnąć ich obu na brzeg, jeszcze przed przybyciem ekipy ratunkowej.
Bohaterska akcja Polki nad jeziorem Como
Serwis podkreślił, że interwencja Polki miała decydujące znaczenie. Jeden z uratowanych mężczyzn jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Qui Como podało również, że Klag, która jest instruktorką pływania, uratowała tonących dzięki swojemu doświadczeniu.
Zgodnie z zasadami pierwszej pomocy, jakie można znaleźć m.in. na polskich stronach rządowych, gdy widzi się osobę tonącą, należy jak najszybciej wezwać pomoc i poinformować ratowników. Nie należy jednak wskakiwać do wody, jeśli nie ma się odpowiedniego przygotowania, ponieważ tonąca osoba, w stanie paniki, może wciągnąć ratującego pod wodę.