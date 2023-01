Policja aresztowała Sycylijczyka. Jego tożsamość wykorzystywał poszukiwany od lat szef cosa nostry

Andrea Bonafede został aresztowany we wtorek przez włoską policję w związku z jego powiązaniami z szefem sycylijskiej mafii Matteo Messiną Denaro. 59-latek miał umożliwić poszukiwanemu od lat liderowi cosa nostry prowadzenie spokojnego życia w prowincji Trapani dzięki udzieleniu mu swojej tożsamości.

Włoska policja na wniosek sycylijskich prokuratorów aresztowała we wtorek 59-letniego Andreę Bonafede. 59-letni geodeta, określany jako "alter ego Denaro", został oskarżony w poniedziałek o pomaganie przestępcy w unikaniu aresztowania i chronienie go podczas ucieczki.

Aresztowany mężczyzna, który pomagał Denaro

Bonafede był przesłuchiwany przez śledczych w zeszłym tygodniu, a w poniedziałek sędzia wydał polecenie aresztowania go za powiązania z mafią. Według sądu Bonafede "świadomie wspierał Matteo Messinę Denaro przez ponad dwa lata użyczając mu swoją tożsamość, kryjówkę i pojazdy do bezpiecznego przemieszczania się".

Bonafede bronił się, tłumacząc, że spotkał Denaro około rok temu w Campobello di Mazara, kiedy szedł ulicą. Wyjaśnił, że Denaro prosił go o pomoc w leczeniu. Lekarze twierdzą, że szef sycylijskiej mafii ma raka okrężnicy.

Zdaniem śledczych jest jednak "mało prawdopodobne, by najbardziej poszukiwany przestępca w kraju zwrócił się o pomoc do osoby, którą dopiero co spotkał na ulicy".