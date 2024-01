Faszystowskie okrzyki i salut rzymski na niemieckim cmentarzu w Cassino

Sąd w Rzymie skazał trzech mężczyzn na pół roku więzienia w zawieszeniu za to, że wykonali salut rzymski i wznosili faszystowskie okrzyki na niemieckim cmentarzu w Cassino. Jest na nim pochowanych ponad 20 tysięcy Niemców, wśród nich uczestnicy bitwy na Monte Cassino.

Agencja Ansa podała w niedzielę, że sąd apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający, wydany wcześniej przez sąd pierwszej instancji w Cassino wobec trzech mieszkańców tego miasta w wieku od 50 do 60 lat.

Jak wyjaśniono, siedem lat temu udali się oni na niemiecki cmentarz, by oddać hołd żołnierzom Trzeciej Rzeszy, poległym w tamtym rejonie Włoch . Nawoływali też do "rewolucji" i wychwalali faszyzm.

Zdarzenie to zostało nagrane, a następnie rozpowszechnione w internecie.

Decyzją sądu pierwszej instancji uchylona

Sąd pierwszej instancji uniewinnił mężczyzn argumentując między innymi, że nie doszło do przestępstwa ani do konkretnych działań na rzecz rekonstrukcji partii faszystowskiej, lecz było to osobiste wyrażenie poglądów.