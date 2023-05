Podejrzewał żonę o zdradę z sąsiadem. "Zaślepiony złością" zabił własną córkę

Do tragedii doszło około godz. 2 w nocy z 6 na 7 maja w miejscowości Torremaggiore na południu Włoch . Taulant Malaj, 45-letni mężczyzna albańskiego pochodzenia, zaatakował nożem i ciężko ranił swoją żonę, którą podejrzewał o zdradę. Jessica, 16-letnia córka pary, została śmiertelnie raniona, kiedy zasłoniła matkę ciałem próbując ją ratować. "Zaślepiony złością nie zorientował się, że stoi twarzą do córki, i zaczął zadawać jej ciosy" - przekazali obrońcy 45-latka cytowani przez "Rai News". Jego drugie dziecko, pięcioletni syn Leonardo, przeżył zdarzenie schowany za kanapą.

Malaj został aresztowany i przesłuchany w prokuraturze. Przyznał się do podwójnego zabójstwa - poinformowała agencja Ansa dodając, że stan zdrowia poszkodowanej kobiety nie pozwolił jak dotąd na przesłuchanie jej. Wcześniej, tej samej nocy, Taulant Malaj miał zamordować także domniemanego kochanka żony, 51-letniego sąsiada Massimo De Santisa. Mężczyzna zeznał, że kilkukrotnie odnajdywał swoją żonę na trzecim piętrze kamienicy, gdzie mieszkał De Santis. W nocy, której doszło do tragedii, 45-latek leżał z żoną w łóżku, kiedy zauważył, że ta wymienia wiadomości z sąsiadem. Wówczas wyszedł na zewnątrz, by poczekać na powrót De Santisa do domu i wtedy go zaatakować.

Dzieci i przemoc domowa

Sprawa śmierci nastolatki i jej brata została szeroko opisana przez włoskie media i wywołała wiele komentarzy. Zwrócono uwagę na problem, jakim jest we Włoszech przemoc domowa. Jak odnotowano, tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy w rejonie Foggii miały miejsce dwa kolejne zabójstwa kobiet, które pozostawiły siedmioro sierot. - Smutna prawda jest taka, że te dzieci są sierotami, które pozostawiło państwo i jego instytucje - stwierdziła Patrizia Schiarizza, przewodnicząca stowarzyszenia Il Giardino segreto. - Zawsze to my, jako stowarzyszenia musimy być w stanie gotowości i reagować, gdy dowiadujemy się o zabójstwie kobiety w naszym regionie. To my najpierw szybko sprawdzamy, czy świadkami tych zabójstw są dzieci, czy są one nieletnie, kontaktujemy się z policją, sądami, opieką społeczną - dodała.