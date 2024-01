Pistolet deputowanego z partii Meloni wystrzelił w trakcie zabawy sylwestrowej. Jedna osoba została ranna

Deputowany partii Bracia Włosi premier Giorgii Meloni poszedł na zabawę sylwestrową z udziałem wiceministra sprawiedliwości z naładowanym pistoletem. W trakcie zabawy padł strzał. Jedna z obecnych na przyjęciu osób została niegroźnie ranna. Prokuratura wszczęła śledztwo. Emanuele Pozzolo twierdzi, że to nie on użył swojej broni. "Brakowało nam tylko parlamentarzysty rewolwerowca" - komentuje opozycja.

Strzał padł w chwili pokazywania pistoletu

Jak wynika z pierwszych ustaleń, strzał padł w chwili pokazywania pistoletu, który był przekazywany z rąk do rąk. Niegroźnie ranny został zięć policjanta z ochrony wiceministra. Został odwieziony do szpitala, który wkrótce potem opuścił.

- Potwierdzam, że strzał padł przypadkowo, ale to nie ja strzelałem - oświadczył deputowany partii rządzącej. Wiceminister sprawiedliwości wyjaśnił zaś, że nie było go w pomieszczeniu, kiedy padł strzał. Wyszedł z budynku po torby z żywnością. Gdy wrócił, opowiedziano mu, co się stało. Do rannego wezwano pogotowie.