Wyciszyli zabytkowy dzwon, bo przeszkadzał turystom. Miejscowi nie mogą bez niego spać

Władze włoskiego miasta Pienza zdecydowały o wyciszeniu dzwonu na zabytkowej wieży z powodu skarg ze strony właścicieli pensjonatów i turystów. Lokalni mieszkańcy byli jednak tak przyzwyczajeni do bicia dzwonu, że jak twierdzą, nie mogą teraz bez niego spać.

Władze leżącej w Toskanii Pienzy zdecydowały o wyciszeniu w godzinach nocnych dzwonu wiszącego od 560 lat na zabytkowej wieży w centrum miasta. Przyczyną były skargi ze strony właścicieli pensjonatów i turystów, którzy narzekali na hałas. Dzwon bił do tej pory co 30 minut.

W rozmowie z "The Telegraph" burmistrz Pienzy Manolo Garosi potwierdził, że obecnie dzwon jest wyłączony od godz. 22 do godz. 7 rano. - Otrzymywaliśmy skargi od kilku właścicieli pensjonatów. Pochodziły one w większości od właścicieli nieruchomości znajdujących się blisko głównego placu, a zatem i w pobliżu dzwonu - wskazał. Goście tych lokali mieli skarżyć się na hałas szczególnie w miesiącach letnich, gdy na noc zostawiali otwarte okna, aby w ich pokojach nie robiło się duszno.