Partner premier Włoch w ogniu krytyki po radach dla młodych dziewcząt, jak uniknąć gwałtu

Watykan przekazał we wtorek plan historycznej podróży papieża Franciszka do Mongolii. Jak przekazano, samolot nie przeleci nad Rosją. Także w drodze powrotnej z Ułan Bator do Rzymu samolot nie znajdzie się nad tym terytorium, w obie strony przeleci natomiast nad Chinami.