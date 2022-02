Papież gościem talk show. "Zdobył serca wszystkich"

Fazio rozmawiał z papieżem łącząc się z Domem świętej Marty w Watykanie, czyli rezydencją, gdzie mieszka. Franciszek w programie apelował do Unii Europejskiej o wspólną politykę migracyjną, twierdził, że wojna jest "zaprzeczeniem stworzenia", potępił klerykalizm w Kościele jako źródło zła, ale mówił też o tym, że ma przyjaciół, potrzebuje relacji z ludźmi, że nie jest "święty" i że lubi muzykę klasyczną, a także jak każda osoba z Buenos Aires - tango. Wskazał też na to, jak ważne w życiu jest poczucie humoru.

Papież pokazał "ludzką głębię"

Teolog Vito Mancuso w wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w poniedziałek ocenił, że Franciszek wystąpił w telewizji, by "dotrzeć do wszystkich". Jak stwierdził, "z empatią i poczuciem humoru papież dotknął serc ludzi". Jednocześnie włoski teolog, który często krytycznie patrzy na Kościół, wyznał, że na początku miał mieszane uczucia co do udziału papieża w popularnym programie. - A tymczasem on mnie zdobył - oznajmił Mancuso.