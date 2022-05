Otruł ojczyma penne z łososiem, próbował też matkę. Trafi do więzienia na 30 lat

Po trwającym 12 godzin posiedzeniu, sąd w Bolonii skazał dwudziestolatka na 30 lat więzienia i wypłatę zadośćuczynienia w wysokości 500 tysięcy euro dla matki ofiary i 750 tysięcy euro odszkodowania dla matki oskarżonego. Nie przychylił się do propozycji prokurator Roselli Poggioli, która prosiła o karę dożywocia dla zabójcy.

"Dlaczego nie umierasz"

Alessandro Leon Asoli otruł swojego ojczyma, 57-letniego Lorena Grimandi, w kwietniu 2021 roku, w domu w Casalecchio di Reno w prowincji Bolonia. Dodał azotyn sodu do dania przyrządzonego z łososia i makaronu penne. Ojczym miał zjeść danie pomimo złego smaku, żeby nie sprawić przykrości pasierbowi. Zmarł w krótkim czasie, w potwornym bólu. W ten sam sposób Asoli próbował zamordować swoją matkę. Kobieta zjadła mało i dzięki temu przeżyła. Gdy chciała udzielić pomocy mężowi, syn ją zaatakował, by to uniemożliwić. Jak zeznała w sądzie, próbował ją udusić ze słowami "dlaczego nie umierasz". Krzyki kobiety zaalarmowały sąsiadów, oni wezwali pomoc.