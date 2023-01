Ostatni "wielki boss" sycylijskiej mafii aresztowany. Ukrywał się od prawie 30 lat

- Dziś, 16 stycznia, karabinierzy aresztowali zbiegłego Matteo Messinę Denaro we wnętrzu placówki medycznej, do której udał się na leczenie - poinformował cytowany przez agencję AGI dowódca Korpusu Karabinierów Pasquale Angelosanto. Jak podaje "La Repubblica", do zatrzymania 60-letniego szefa mafii doszło około godziny 9:35 na terenie prywatnej kliniki La Maddalena, gdzie Denaro miał poddawać się leczeniu onkologicznemu. Teren ośrodka, a także pobliskich ulic, został wcześniej obstawiony przez ponad setkę funkcjonariuszy. Aresztowaniu miały towarzyszyć oklaski i wiwaty ze strony pozostałych pacjentów La Maddaleny.

Matteo Messina Denaro aresztowany

Denaro zarzuca się również kierowanie organizacją przestępczą, nielegalne składowanie odpadów, pranie brudnych pieniędzy i handel narkotykami. "Usłyszysz, jak ludzie o mnie mówią, będą mnie przedstawiać jako diabła, ale to wszystko nieprawda" - pisał w 1993 roku do ówczesnej partnerki tuż przed rozpoczęciem życia w ukryciu. Przed policją skrywał się przez niemalże 30 następnych lat, co czyni go jednym z najbardziej nieuchwytnych szefów włoskiej mafii.