Redaktor naczelny włoskiego dziennika "La Stampa" Massimo Giannini wyraził opinię, że w przypadku wojny w Ukrainie zaczyna się zjawisko jej "wietnamizacji", czyli przyzwyczajania się mieszkańców Zachodu do konfliktu, który staje się permanentny. - uważa redaktor naczelny włoskiego dziennika "La Stampa" Massimo Giannini. Właśnie tego bali się Ukraińcy tuż po tym, gdy wojna się zaczęła - podkreślił.

Massimo Giannini powiedział we włoskim radiu Capital w czwartek. - Stoimy w obliczu pewnej wietnamizacji wojny na Ukrainie , ponieważ na froncie obserwujemy codziennie postęp i hamowanie działań zbrojnych. Jednego dnia wydaje się, że Rosja ma przewagę, a drugiego dnia, że to Ukraina robi dalszy krok naprzód, stawiając opór.

Zdaniem redaktora naczelnego dziennika "La Stampa" "jedyną pewnością, jaką mamy, jest to, że konflikt niestety wydłuża się, staje się permanentny". - Jasne jest zatem, że w tym kontekście także Zachód zaczyna patrzeć na tę wojnę, jak na codzienny biuletyn, tak, jak to było w przypadku COVID-19 - stwierdził Giannini. Powiedział również, że to też była inna forma wojny, która wraz z tym, że stała się permanentna i opanowała nasze życie, przekształciła się w stały element z danymi na temat osób i hospitalizowanych.