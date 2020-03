Dramat we włoskim miasteczku. Mąż umarł w domu, żona żyje z jego ciałem. Czeka na wyniki badań

Od jakiegoś czasu miał objawy grypopodobne, nagle poczuł się bardzo źle. Żona 76-latka wezwała ratowników, ale mężczyzny nie udało się uratować. Włoszka z małej miejscowości na północy kraju odbywa kwarantannę domową. Siedzi zamknięta z ciałem męża, bo służby nie chcą zabrać go z mieszkania, póki nie będą mieć pewności, że nie był zakażony koronawirusem.

Ciało pozostało na podłodze

Aktualnie obowiązujący we Włoszech protokół sanitarny przewiduje, że przed wyniesieniem zwłok służby muszą mieć pewność, że zmarły przed śmiercią nie był zakażony koronawirusem, dlatego trzeba czekać na wyniki badań wymazu, które pobrano od 76-latka we wtorek po południu. Ciało pozostało w mieszkaniu, na podłodze.

- Nie jestem w stanie wyrazić słowami tego co czuję. Łączę się w bólu z kobietą i całą rodziną, która musi przeżywać tę surrealistyczną sytuację - powiedział burmistrz Giancarlo Canepa po dotarciu na miejsce tragedii.

U kobiety brak objawów

Kobieta nie wykazuje objawów choroby, ale ze względów bezpieczeństwa musi przebywać w domowej kwarantannie do momentu, w którym dotrze informacja zwrotna z laboratorium. - Jest zrozpaczona, nie wie co robić i jak się zachować. Nie ma przy niej nikogo, kto by ją pocieszył, pomógł jej - przekazali jej krewni, cytowani przez "La Repubblikę".