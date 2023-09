Ojciec zostawił dziecko na parkingu, policja zatrzymała go 70 km dalej

Policjanci z Modeny otrzymali w sobotę zgłoszenie o 11-latku przebywającym samotnie na parkingu nieopodal autostrady A1 we Włoszech. Chłopiec w języku angielskim zwrócił się o pomoc do przebywających tam kierowców. Jak się okazało, jego ojciec zatrzymał się tam, by skorzystać z toalety. Odjechał bez syna. Mężczyznę zlokalizowano około 70 km dalej.