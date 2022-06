Ojciec zabił młotkiem matkę i córkę, przeżył tylko syn. Po miesiącu otworzył oko

Do tragedii doszło przy via Torino w niewielkiej miejscowości Samarate przed godziną 8 rano w środę 4 maja. Służby dotarły na miejsce po tym, jak jedną z sąsiadek czteroosobowej rodziny zaniepokoiło zachowanie 57-letniego Alessandra M. "Z relacji mieszkańców wynika, że wychylił się przez okno i powiedział krótko: zabiłem ich" - pisał lokalny portal Varesenoi. M. miał ślady krwi na sobie. Chwilę wcześniej inny sąsiad miał słyszeć, jak jego 23-letni syn, Nicolo, woła o pomoc.

Nie wiadomo, czy cokolwiek pamięta

- Oczywiście do pełnego powrotu do zdrowia będzie potrzebował jeszcze bardzo dużo czasu, miesięcy. Ciało musi się zregenerować, obrażenia są naprawdę ciężkie - podkreślił Bettinelli. Dodał, że nie wiadomo jeszcze, czy Nicolo pamięta, co się wydarzyło. - Dziadkowie nie poruszają z nim na razie tego tematu - podsumował w rozmowie z portalem Fanpage.

Jak dowiedział się dziennik "La Repubblica", ojciec zaatakował syna młotkiem. "Uderzył go w głowę kilkukrotnie, tym samym młotkiem, którego użył do zabicia żony i córki. Niewykluczone, że został również zraniony wiertarką i śrubokrętem" - czytamy.

Na wieść o stanie zdrowia syna "zareagował delikatnym uśmiechem"

Oskarżony Alessandro M. po zdarzeniu przebywał na więziennym oddziale psychiatrycznym w Mediolanie, ale we wtorek przetransportowano go do aresztu w miejscowości Monza. Potwierdził to w rozmowie z włoską agencją prasową ANSA jego adwokat, Enrico Milani.