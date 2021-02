Rząd "odpowiedzialności narodowej" Mario Draghiego zaprzysiężony

Nowy rząd Włoch z Mario Draghim na czele został zaprzysiężony w sobotę w Pałacu Prezydenckim. Były prezes Europejskiego Banku Centralnego powołał gabinet "odpowiedzialności narodowej". Tworzą go politycy dotychczasowej koalicji centrolewicowej, ale także przedstawiciele prawicy i eksperci.

Ministrem finansów został Daniele Franco, dotąd dyrektor generalny włoskiego banku centralnego. To główna zmiana na ministerialnym stanowisku.

Nowa minister sprawiedliwości to Marta Cartabia, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, pierwsza we Włoszech kobieta, która pełniła tę funkcję.

Ministrem do spraw turystyki jest Massimo Garavaglia z Ligi. Mara Carfagna została ministrem do spraw południa i spójności terytorialnej, a Fabiana Dadone - do spraw młodzieży.