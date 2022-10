Noworodek w plastikowej torbie leżał przy drodze, znalazł go rolnik

O "cudzie w gminie Trapani" pisze włoski dziennik "Corriere della Sera". Mieszkaniec Sycylii, który we wtorek poszedł pracować na polu, znalazł przy nim dziecko. Noworodek leżał nagi w plastikowej siatce. Był mocno przemarznięty. Trafił do szpitala.

Nie wiadomo jeszcze, kto porzucił dziecko i kiedy dokładnie to się stało. Odnaleziono je we wtorek. Jak opisuje dziennik "Giornale di Sicilia", tego dnia mieszkaniec miejscowości Paceco w gminie Trapani poszedł na pole, by popracować. Jego ziemia leży niedaleko terenu szkoły podstawowej.