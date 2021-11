We Włoszech oburzenie po marszu przeciwników przepustek covidowych. Sprawę bada prokuratura 

Na płaszczach mieli kamizelki w biało-szare pasy, przypominające więzienne stroje. W dłoniach sznurek, który wyglądał jak drut kolczasty. Prokuratura z włoskiej Novary bada sprawę marszu "No Green Pass", jaki przeszedł przez miasto w ostatnią sobotę. - Ci ludzie postradali zmysły - skomentował minister zdrowia. - Doszło do obrazy naszej pamięci - wtóruje przewodnicząca Związku Wspólnot Żydowskich. Pochód zorganizowała pielęgniarka, którą właśnie zawieszono w obowiązkach służbowych.

Tym, co różniło marsz od poprzednich, były przebrania uczestników. Na kurtki i płaszcze zarzucili materiałowe kamizelki w biało-szare pasy, a ci idący po skrajnej prawej i lewej stronie trzymali w rękach sznur, jednoznacznie symbolizujący drut kolczasty. Na "pasiakach" mieli tabliczki z numerami lub innymi hasłami, np. "Wolność". Skandowali hasła: "Łapy precz od naszych dzieci!", "Stop dyktaturze!" i "Tacy jak my się nie poddają!".

Obraza pamięci

Zdjęcia i nagrania z marszu szybko trafiły do internetu, w sieci zawrzało. Minister zdrowia Roberto Speranza przyznał, że obrazy go zszokowały. - Ci ludzie postradali zmysły. Odwoływanie się do obozów koncentracyjnych i używanie słowa dyktatura są w tym przypadku zdecydowanie nie na miejscu. (...) Tych osób natomiast nie należy obrażać, a przekonać, że szczepienia są skuteczne i bezpieczne - zaznaczył w programie telewizji Rai 3.

Organizatorka - pielęgniarka - zawieszona

Na pomysł przebrania się za więźniów wpadła - i temu nie zaprzecza - Giusy Pace, pielęgniarka koordynująca ze szpitala Ospedale Maggiore della Carità w Novarze. - Doszło do nieporozumienia. Nie chcieliśmy porównywać się do Żydów, ale ogólnie - do więźniów. Bo jesteśmy aktualnie mniejszością. Nazywają nas płaskoziemcami, faszystami, to wszystko jest niedorzeczne. Nawiązaliśmy do obozu koncentracyjnego, mając na myśli skupienie nas w jednym miejscu. Skoncentrowaliśmy się, spotkaliśmy się w określonej przestrzeni, żeby zamanifestować naszą niezgodę. Nie chcieliśmy tych porównań do więźniów Auschwitz - tłumaczyła w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica".