Migrant zabity w centrum włoskiego miasta. Świadkowie nagrywali, nikt nie reagował

"Możesz kupić chusteczki lub dać mi jedno euro?" - z takim pytaniem do kobiety w centrum włoskiego miasteczka miał zwrócić się uliczny sprzedawca, Alika Ogorchukwu. Nigeryjski migrant chwilę później został powalony na ziemię i pobity na śmierć przez jej partnera. Napastnik został zatrzymany. W geście oburzenia wobec obojętności świadków - którą to reakcję pokazały nagrania ze zdarzenia - odbyły się protesty.

Fala społecznego oburzenia wybuchła we Włoszech po brutalnych wydarzeniach z piątku. W środku dnia w centrum miasta Civitanova Marche w centralnej części kraju doszło do ataku na nigeryjskiego migranta, ulicznego handlarza. 39-letni Alika Ogorchukwu - mąż i ojciec dwójki dzieci - został pobity na śmierć.

"Możesz kupić chusteczki lub dać mi jedno euro?". Sprzedawca powalony na ziemię po pytaniu

Według doniesień włoskich mediów napastnik zareagował gwałtownie, gdy Ogorchukwu miał powiedzieć do jego dziewczyny: "Piękna, możesz kupić chusteczki lub dać mi jedno euro?". Jak podała policja, agresor miał złapać kulę, którą sprzedawca podpierał się przy chodzeniu i powalić go. Jak napisały włoskie media, mężczyzna później bił swoją ofiarę, dociskał do ziemi, aż udusił. Były to "cztery minuty agonii". Następnie napastnik miał odejść, zabierając ze sobą telefon migranta.