"Jeśli ja mogę nosić maseczkę przez osiem godzin, to nie ma tu nikogo, kto nie może"

"To upokarzające, że przewodniczący musi przypominać zasady"

Na koniec zwróciła wszystkim zebranym uwagę, że w kwestii dyktowania nowych zasad i obostrzeń przykład dla obywateli powinien iść z góry. - Każda opuszczona maseczka, każde zgromadzenie zorganizowane bez zachowania zasad bezpieczeństwa to udzielenie pomocy wirusowi. (...) A my, drodzy koledzy, jako reprezentanci państwowych instytucji, mamy obowiązek potwierdzania tej prawdy codziennie. Również przez to, jak sami się zachowujemy - zaapelowała.

W mediach społecznościowych odniosła się potem do swojego przemówienia. "Byłam surowa, ale uważam, że ten, kto reprezentuje władzę, musi dawać przykład, nawet kiedy to niewygodne czy męczące. Dziękuję mediom za to, że nagłośniły mój przekaz. Proszę was, nie lekceważmy zasad 'anty-Covid' (...)".