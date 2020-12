Hodowała kozy i "wierzyła w tolerancję". Imigrantkę z Etiopii zabił pracownik jej farmy we Włoszech

42-letnia Agitu Ideo Gudeta, imigrantka z Etiopii, która stała się symbolem integracji we Włoszech, została zabita w swoim domu - podała agencja Reutera, powołując się na włoską policję. Kobietę zabił pracownik prowadzonej przez nią farmy. Został aresztowany i przyznał się do winy.

Agitu Ideo Gudeta zginęła we wtorek w swoim domu w regionie Trydent, w północnych Włoszech. 32-letni pracownik z Ghany przyznał się, że zabił ją młotkiem i zgwałcił - podała w środę agencja Reutera, cytując doniesienia włoskich mediów.

Gazeta "La Repubblica" poinformowała, że mężczyzna przyznał się do winy podczas przesłuchania przed karabinierami i sędzią. Jest pasterzem i pracownikiem w gospodarstwie ekologicznym La Capra Felice. Zbrodnię motywował "niezapłaconą pensją".

"Gudeta zadomowiła się w górach regionu Trydent, produkując kozi ser i produkty kosmetyczne na swojej farmie La Capra Felice (Szczęśliwa Koza), która została zbudowana na wcześniej opuszczonej ziemi. Jej historia została opisana przez liczne zachodnie media jako przykład sukcesu imigrantów we Włoszech w czasach rosnącej wrogości wobec nich, podsycanej przez włoskie prawicowe partie" - przekazała agencja Reutera.

Ucieczka po protestach

Po dotarciu do Włoch Agitu Ideo Gudeta mogła wykorzystać ziemię w północnych górach do budowy swojego przedsiębiorstwa. Skorzystała z zezwoleń, które dają rolnikom dostęp do gruntów publicznych.