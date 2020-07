Nie chciał wpuścić statku z migrantami do portu. Salvini stanie przed sądem

Matteo Salviniemu zarzuca się, że jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2019 roku nakazał przez 19 dni przetrzymywać statek ze 164 uratowanymi na morzu migrantami i nie wpuszczał go do portu. W czwartek włoski Senat zdecydował o postawieniu lidera opozycyjnej Ligi przed sądem.

Za wytoczeniem procesu Matteo Salviniemu opowiedziało się 149 senatorów, przeciw było 141. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania przeciwko liderowi Ligi złożył w izbie wyższej parlamentu sąd w Palermo, który postawił mu zarzut pozbawienia wolności migrantów. Za takie uznano blokowanie statku hiszpańskiej organizacji pozarządowej Open Arms, który w sierpniu 2019 roku stał w odległości 800 metrów od brzegów Lampedusy i czekał na wpuszczenie do portu na wyspie.

Do kulminacji napięcia doszło, gdy kilkunastu zdesperowanych migrantów skoczyło do morza, by wpław dotrzeć na ląd. Niektórzy zostali wyłowieni i wrócili na pokład - inni dostali się na wyspę. Po prawie trzech tygodniach kryzysu statek Open Arms zawinął na Lampedusę, bo w sprawę zaangażowała się prokuratura, która nakazała konfiskatę jednostki i natychmiastową ewakuację migrantów. Wszczęto też dochodzenie w sprawie nielegalnego przetrzymywania ludzi.