Wygrała pół miliona euro w zdrapce. Właściciel kolektury uciekł z kuponem

Właściciel kolektury we włoskim Neapolu uciekł z kuponem zdrapki zaraz po tym, gdy przyszła do niego starsza kobieta, by potwierdzić, że wygrała pół miliona euro. Kupon został zablokowany, więc uciekinier nie wypłaci pieniędzy.

Pracownik włożył kupon do czytnika, a następnie po potwierdzeniu wygranej, podał go właścicielowi lokalu, by ten załatwił formalności związane z wypłatą wygranej. Ten schował kartkę do kieszeni i wybiegł z nią, a następnie wsiadł na skuter i odjechał.