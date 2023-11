Wymuszali na turystach 100 euro za zdjęcie z Koloseum. "Rzymscy legioniści" trafią do więzienia 

Dwóch mężczyzn w strojach rzymskich legionistów robiło sobie zdjęcia z turystami przed Koloseum, a następnie wymuszało od nich zapłatę, nawet po 100 euro. Obaj trafią do więzienia, informuje "La Repubblica". Włoskie media już wcześniej donosiły o oszustach wyłudzających pieniądze w Wiecznym Mieście.

Sąd wymierzył karę kolejno trzech i pół oraz czterech lat więzienia dwóm mężczyznom, którzy w strojach rzymskich legionistów robili sobie zdjęcia z turystami na tle Koloseum, a następnie żądali nawet 100 euro (ok. 450 złotych - red.) za pamiątkową fotografię. Gdy turyści odmawiali zapłacenia tej kwoty, byli siłą eskortowani do pobliskiego bankomatu i zmuszani do wypłaty - informuje "La Repubblica".